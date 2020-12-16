На фоне пандемии в Мурманской области выросла смертность

Уровень смертности в России в 2020 году достиг рекордных за десять лет значений. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на имеющиеся данные Росстата. Отмечается, что в 2019 году уровень смертности снизился до 102,9 человека на 10 тысяч населения, но в 2020 году вырос до 113,2 человек. Прирост оставил 10%.

При этом смертность выросла в 82-х из 85-ти российских регионах. Из них в 33 регионах показатель смертности оказался рекордным за 10 лет.

В целом, в России в 2020 году умерли 1,661 млн человек, это на 9,7% больше, чем в 2019 году. Выше показатель был в 2010 году — это 1,704 млн человек.

Опрошенные «РБК» эксперты считают, что причинами роста смертности является пандемия, её косвенные последствия — в частности, рост нагрузки на систему здравоохранения. К тому же нельзя исключать неучтенных случаев смерти от коронавируса.

Как сообщает Мурманскстат в докладе о социально-экономическом положении Мурманской области за январь-октябрь 2020 года, численность населения нашего региона на 1 октября текущего года составила 736,4 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5 тысяч человек (на 0,7%).

За этот период в Мурманской области умерли 6949 северян (6374 чел. в 2019 году), что на 575 человек больше, чем за тот же период прошлого года.