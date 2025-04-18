На форум «Сильные идеи для нового времени» по технологическому треку подано более 700 идей

Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Инициативы в 2025 году принимают по пяти направлениям, одно из них – «Национальная стратегическая инициатива» (НТИ). С 17 марта на этот трек поступило более 700 идей практически из всех регионов страны. Их тематика охватывает широкий спектр направлений – от оборонной промышленности до освоения космоса.

В рамках НТИ идеи принимаются по двум ключевым направлениям: гражданско-оборонные технологии и технологические инновации. Последнее ориентировано на прорывные технологии, способные изменить будущее. Особый интерес представляют проекты, связанные с освоением космического пространства, разработкой энергетических решений для автономных и удалённых территорий, а также внедрением новых материалов в энергетике для повышения эффективности и экологичности систем.

Направление гражданско-военных технологий включает проекты, адаптирующие гражданские разработки для нужд армии. Как отмечает директор дивизиона направления «Технологии» АСИ Дмитрий Башкатов, в мире наблюдается устойчивый тренд на слияние гражданских и военных технологий.

«Когда гражданская и бизнес-деятельность в случае угрозы может быть использована для целей обороны и защиты суверенитета, мы можем экономить на разработке, обслуживании и образовании специалистов. Мы ждём такие идеи, которые внесут инновации в подходы к проектированию и моделированию гражданско-оборонных систем. Дадут ответы: как создавать продукты двойного применения? Как внедрять гражданские продукты в вооруженные силы, способы повышения технологического сотрудничества между гражданским обществом и армией, – отметил Дмитрий Башкатов. – Идеи по модернизации производства, когда на одной линии возможен выпуск востребованных для армии продуктов вместе с гражданскими, могут дать значительный эффект. Это крайне важно для нашей страны».

Примером такой интеграции может служить проект «Пожарная артиллерия», предлагающий использовать артиллерийские орудия (например, пушку Д-30) для тушения масштабных лесных пожаров путём создания специальных снарядов с огнетушащими составами.

«Специальная военная операция дала нам очень много пищи для размышлений и поиска ответов на вопросы: что такое гражданское, а что есть военное? Мы поняли, что в условиях развитой техносферы это отличие практически стерлось. На фронте с обеих сторон активно используются сугубо гражданские образцы техники, а также работают гражданские специалисты. Кто-то учит, кто-то ремонтирует, кто-то производит и так далее. Яркий пример – наш «Координационный центр помощи Новороссии» (КЦПН). Мы уже обучили более 3 тысяч операторов БПЛА. При этом мы – гражданские люди», – отметил член Экспертного совета АСИ направления «Национальная технологическая инициатива», руководитель КЦПН Александр Любимов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, идеи на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются по следующим направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная предпринимательская инициатива, национальная кадровая инициатива, а также национальная экологическая и климатическая инициатива.

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф поступило почти пять тысяч идей со всех регионов страны. Их приём продолжится до 15 мая 2025 года. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Москве.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/