На форум «Сильные идеи для нового времени» ждут кадровые инициативы

Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Инициативы в 2025 году принимают по пяти направлениям, одно из них – «Национальная кадровая инициатива» (НКИ).

Главная задача – найти решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров. Особый акцент делается на проектах, которые предсказывают потребности рынка труда на 5-10 лет вперёд, готовят специалистов будущего через новые образовательные форматы, увлекают школьников в профессии через VR и геймификацию, обучают педагогов работать с цифровыми инструментами.

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии форума в Москве.

«На предыдущих форумах в кадровом треке подавалось много интересных проектов, лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были озвучены руководству страны – они получили реальную поддержку и масштабирование. Яркий пример – Национальная киберфизическая платформа «Берлога», которая за год расширила аудиторию до 320 тысяч пользователей, запустила игры при поддержке ИРИ и VK Play, а теперь готовится к выходу на международный уровень с переводом на английский и китайский языки. Проект активно развивается благодаря системной работе с регионами, образовательными учреждениями и партнёрами, включая поддержку АСИ и поручения на федеральном уровне», – говорит директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

С момента старта заявочной кампании всего на крауд-платформу поступило более 10 тысяч идей, на трек НКИ – более 1200 идей практически со всех регионов России. Подаются проекты, способные раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику квалифицированными специалистами. В числе предложенных проектов, например, столичная «Алгоритмика», которая создаёт непрерывную систему обучения цифровым навыкам – от детского сада до 11 класса, используя интерактивную платформу и адаптированные программы для каждого возраста.

В рамках этого направления организатор форума ищет идеи, связанные с прогнозированием потребностей рынка труда, чтобы ключевые отрасли не сталкивались с дефицитом специалистов. Важны проекты, которые готовят кадры для профессий будущего, помогают людям адаптироваться к изменениям и осваивать новые навыки. Особый интерес – к программам непрерывного обучения (UPSKILL) и корпоративным стратегиям развития талантов. Агентство стратегических инициатив ждёт проекты, которые сделают профориентацию не только полезной, но и увлекательной. Отдельное внимание – поддержке молодых учёных и технологических предпринимателей.

«Интеграция данных рынка труда, образования и технологических трендов – необходимое условие для предотвращения кадровых дисбалансов. Образовательные модели должны стать гибкими, развивая способность к адаптации, а профориентация – перейти на иммерсивные форматы, соответствующие мышлению нового поколения», – отметил автор идеи из топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» 2023 года – директор по разработке и исследованиям ООО «Профилум» Алтухов Виталий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, идеи на форум «Сильные идеи для нового времени проходят не только онлайн-обсуждения, но и офлайн-проработку на проектировочных сессиях. В конце апреля на площадке «Точки кипения — Москва» состоялась такая сессия по генерации, в ней приняли участие более 60 экспертов Национальной кадровой инициативы. Они обсудили прогнозирование кадровых потребностей и инновационные инструменты подготовки специалистов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/