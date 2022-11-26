На форуме «Дни Сибири и Арктики» представлены основные инвестиционные проекты Мурманской области

В рамках делового форума «Дни Сибири и Арктики» министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова приняла участие в режиме ВКС в пленарном заседании «Арктика России: территория мира, стабильности и партнёрства».

Деловой форум «Дни Сибири и Арктики-2022» посвящён 90-летию Северного морского пути. Уже сегодня на Арктику приходится 10% от всех инвестиций в экономику России. А Севморпуть – важнейший драйвер ее развития.

В связи с новыми условиями возрастает актуальность Северного морского пути, он сокращает время доставки грузов в два раза и полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего давления и нарушенной логистики.

«Стратегическая задача – трансформировать СМП в универсальный транспортный коридор, активизировать доставку грузов между российскими регионами и способствовать развитию проектов на севере России. Мурманск – самый крупный незамерзающий порт в мире, у которого есть вся инфраструктура и инвесторы, заинтересованные в создании транспортных хабов для СМП», – отметила Татьяна Русскова.

Сейчас порт Мурманск входит в топ-5 лидеров по грузообороту среди арктических портов России. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, по итогам года он смог нарастить объем грузоперевалки.

Благодаря мерам поддержки федерального правительства для Арктической зоны РФ, а также программе ТОР «Столица Арктики» порт Мурманск получил новый стимул для развития.

«Важнейшим проектом, направленным на развитие транспортной инфраструктуры региона, является проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Он является стратегически важным, как для Мурманской области, так и для Арктической зоны Российской Федерации в целом. Благодаря его реализации объем грузоперевозок по СМП к 2030 увеличится до 80 млн тонн в год», – подчеркнула министр.

В настоящее время строятся: угольный порт «Лавна» и железная дорога к нему; Центр многотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК»; морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа; контейнерный терминал; трансмагистральная подводная линии связи Мурманск - Владивосток для обеспечения безопасности судоходства; терминал минеральных удобрений с ОАО «Беларуськалий».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, форум «Дни Сибири и Арктики» собрал представителей российских, международных и научных кругов, главы крупнейших компаний, представители федеральных и региональных профильных ведомств, ведущие средства массовой информации и общественность.

Фото: https://vk.com/wall-169589580_8025?z=photo-169589580_457241763%2Falbum-169589580_00%2Frev