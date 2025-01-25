На форуме «Малая Родина – сила России» предприятия Мурманской области делятся опытом в сфере бережного природопользования

Системообразующие предприятия Мурманской области представили свои стенды на выставке первого регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».

Например, экодрон на стойке Кольской ГМК – уникальная опытная разработка «Норникеля». Беспилотник оснащён камерой видеофиксации, тепловизором, датчиком газоанализа, а также устройством отбора проб воды из водоёмов. Летательный аппарат позволяет отслеживать состояние воздуха в режиме онлайн при полёте, контролировать состояние производственных объектов, выявлять тепловые аномалии и повреждения, отбирать пробы из водоёмов и доставлять их оператору. Дальность полёта экодрона может составлять – 20 километров, время полёта – до 40 минут.

«Участие в форуме для нас – это уникальная возможность поделиться опытом в сфере бережного природопользования, рассказать коллегам из других регионов об опыте «Норникеля» в сфере биоразнообразия», – рассказал директор департамента по экологии и устойчивому развитию Кольской ГМК Евгений Курбатов.

На экспозиции можно узнать о лучших практиках, ориентированных на экологичное производство и охрану окружающей среды. Так, Оленегорский ГОК представил результаты своей работы в рамках утвержденной экологической стратегии компании «Северсталь».

«Наше предприятие реализует ряд мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Прежде всего, мы заботимся об очистке сточных вод. Ещё в 2013 году вместе с сотрудниками горного института Кольского научного центра Российской академии наук внедрили технологию естественной биологической очистки карьерных вод. Также мы уделяем внимание качеству воздуха и применяем технологии пылеподавления на хвостохранилище дробильно-обогатительной фабрики и сохранению биоразнообразия – ежегодно проводим компенсационное мероприятие по выпуску мальков в водоёмы Мурманской области. Мы вкладываем средства в поддержку и развитие особо охраняемых природных территорий. В прошлом году мы финансировали создание экотропы в природном парке Териберка, а в этом совместно с благотворительным фондом «Доброта Севера» займёмся созданием смотровой площадки для безопасного наблюдения за птицами, установкой информационных стендов вдоль экотропы, проведением обучающих программ для гидов и волонтёров, организацией экологических акций, включая субботники и дни бесплатных экскурсий», – отметил генеральный директор «Олкона» Николай Селезнев.

АО «СЗФК» также ставит в приоритет соблюдение законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 20 лет назад в Апатитско-Кировском районе Мурманской области для освоения месторождения апатит-нефелиновых руд был возведён современный высокотехнологичный комплекс «Олений ручей». Основные мероприятия и решения, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, такие как очистка выбросов, система оборотного водоснабжения, использование отходов недропользования были предусмотрены еще на этапе строительства предприятия. Сейчас его специалисты применяют технологии, снижающих воздействие на природу, внедряют принципы экологического менеджмента.

Опыт Ковдорского ГОКа в реализации природоохранных мероприятий также был представлен на выставке, открытой в рамках проведения форума. Как рассказал технический директор АО «Ковдорский ГОК» Петр Михайлов, экологическая программа является неотъемлемым и одним из важнейших элементов деятельности предприятия. Она включает проекты, мероприятия, технологии, направленные на комплексное решение вопросов экологической безопасности. При этом применяются как зарекомендовавшие себя подходы и решения, так и новые. На протяжении 15 лет для укрепления откосов дамбы хвостохранилища на его территории специалисты предприятия высаживают травянистые растения. Вырастая, трава образует слой дерна, укрепляющий поверхностный слой дамбы.

Начиная с 2023 года на предприятии реализуют экспериментальную очистку сточных вод посредством комплексного акустического метода. Также совместно с Мурманским арктическим университетом специалисты предприятия проводили научные исследования, в ходе которых изучалась эффективность различных видов растений для фитоэкстракции – очистки воды и почвы. Особое внимание было уделено возможности применения в системе очистки воды вермикулита с его дальнейшей фиторегенерацией. Сегодня этот метод внедряют на предприятии.

«Долгосрочное устойчивое развитие предприятия невозможно без пристального внимания к вопросам экологии, к тому месту, где мы работаем, где живут работники предприятия и члены их семей. Мы стараемся двигаться вперед: изучаем передовой опыт, применяем его на практике, смотрим на результат и делаем необходимые выводы. Это постоянный процесс, а работа носит системный характер», – сказал Петр Михайлов.

Помимо внедрения новых методик, на предприятии круглосуточно проводится орошение поверхностей водой на карьере и технологических дорогах. Ежегодно специалисты Ковдорского ГОКа проводят выпуск мальков в водоёмы региона, активно участвуют в ликвидации несанкционированных свалок в Ковдоре и Ковдорском районе. Предприятием организована уборка территорий улиц города, производственной площадки предприятия, прилегающих к ней территорий. Работники предприятия – постоянные участники ежегодного Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна». У мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» вместе с сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина представители предприятия высадили больше 200 цветущих кустарников.

Кольская АЭС также представила свой вклад в природоохранную деятельность. Каждый год в районе расположения АЭС выполняется мониторинг состояния окружающей среды. Производственный экологический и радиационный контроль ведется за всеми компонентами экосистемы: атмосферный воздух, водные объекты, почва, растительность и животный мир.

В 2024 году Кольская АЭС подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области по реализации комплекса природоохранных мероприятий. Специалисты станции не остаются в стороне от событий экологического календаря. В прошлом году они участвовали в субботнике на территории государственного природного комплексного заказника «Кутса», расчищали озеро Пинозеро в рамках акции «Вода России», стали победителями экологической акции «Зелёная весна–2024». Также Кольская АЭС стала лауреатом в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии и природопользования» VI Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр – Экология». Всего в период с 2021 по 2024 год станция провела 40 экопросветительских мероприятий и организовала 22 экскурсии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, к участию в выставке форума пригласили представителей добровольно-общественной организации «Самые северные умельцы – фронту». Её активисты представили экструдер и 3D-принтеры – оборудование, с помощью которого волонтёры изготавливают изделия, наиболее востребованные на передовой. Также для гостей форума работает фотоэкспозиция, посвящённая самой популярной туристической локации региона – Териберке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/