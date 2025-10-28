Северный бассейн находится на исторически нижней точке по разрешённому объёму вылова трескиВ России изменились правила профилактических медосмотров детей
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 18:30

На Форуме молодых педагогов подписан меморандум о сотрудничестве между профильным министерством и региональным профсоюзом работников народного образования и науки РФ

В рамках работы второго дня регионального Форума молодых педагогов состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между региональным министерством образования и науки и Мурманской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Свои подписи под документом поставили профильный министр министр образования и науки региона Диана Кузнецова и председатель региональной организации профсоюза Елена Меркушова.

Меморандум направлен на развитие молодёжного педагогического движения, поддержку профессионального роста и адаптацию молодых специалистов, создание благоприятных условий для их работы в системе образования Мурманской области. Документ предусматривает укрепление социального партнёрства, реализацию совместных проектов и программ, обмен опытом, проведение семинаров и образовательных мероприятий.

Как подчеркнула Диана Кузнецова, подписание меморандума стало важным шагом в объединении усилий органов власти и профсоюзного сообщества в сфере повышения престижа педагогической профессии.

«Подписание меморандума – это ещё один шаг в реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!», направленного в том числе на поддержку молодых специалистов. Для нас важно, чтобы педагоги чувствовали уверенность в будущем, понимали, что образование в Заполярье –  это перспективное и значимое направление, где можно реализовать себя. Молодёжь должна быть мотивирована развиваться именно здесь, на Севере, и вносить свой вклад в будущее Мурманской области», – отметила министр.

«Уверена, что совместная работа позволит нам создать инновационные решения, которые позволят молодому педагогу чувствовать себя ценным для региона, чей труд востребован и значим для будущего Мурманской области», – добавила председатель региональной организации профсоюза Елена Меркушова.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Форум молодых педагогов Мурманской области проходит с 27 по 30 октября на базе Губернаторского лицея. За четыре дня в нем примут участие 1200 педагогов из 16 муниципалитетов региона. Мероприятие реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и направлено на развитие профессионального сообщества и формирование кадрового потенциала Арктики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556129/#&gid=1&pid=4

