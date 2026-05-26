На форуме муниципалитетов обсудили механизмы проекта «Сила Севера — в людях!»

В ходе практической сессии участники форума обсудили механизмы реализации проекта, вовлечение муниципального сообщества в работу с общественными инициативами, а также роль депутатов и местных команд в поддержке активных жителей региона.

О целях и задачах проекта рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Кусайко. Участникам форума представили механизмы участия в проекте, порядок выдвижения номинантов, критерии отбора и формат народного голосования.

«Сегодня, говоря о развитии муниципалитетов, о будущем Мурманской области, мы всё чаще понимаем: никакие программы, никакие решения и стратегии не работают сами по себе, если в их основе нет человека. Именно люди делают Север живым, сильным и настоящим. Именно поэтому появился проект «Сила Севера — в людях!». Для нас это не просто очередная общественная инициатива. Это попытка сказать спасибо людям, которые каждый день, часто без громких слов и без ожидания признания, делают свою работу честно и с душой», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Участники форума подчеркнули, что особая роль в продвижении таких инициатив принадлежит муниципальному сообществу и депутатскому корпусу. Именно на местном уровне лучше всего знают людей, которые действительно являются опорой своих территорий, а депутаты помогают инициативам получать организационную и информационную поддержку.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, идея проекта «Сила Севера – в людях!» – общественное признание людей, которые своим трудом, ответственностью и неравнодушие ежедневно вносят вклад в развитие Мурманской области.

«Народная доска почёта» призвана объединить истории северян, которыми гордятся их города и посёлки: педагогов, врачей, волонтёров, работников предприятий, общественников, представителей культуры, спорта и социальной сферы. Тех, кто помогает людям, сохраняет традиции, развивает свои территории и пользуется искренним уважением земляков.

