На форуме самоуправления в Мурманске обсудили системный сбор инициатив жителей до 1 августа 2026 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в рамках форума муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек» обсудили ход реализации Народной программы «На Севере – жить!» и системного сбора предложений жителей региона для её дальнейшего развития.

В ходе пленарного заседания губернатор рассказал о текущем ходе реализации Народной программы «На Севере – жить!», которая формируется на основе инициатив жителей и является народной стратегией развития региона. Программа строится на предложениях северян и уже включает десятки тысяч инициатив, отражающих реальные потребности жителей Мурманской области.

В свою очередь, региональное экспертное сообщество призвало глав муниципалитетов и местных усилить работу в городах и посёлках по сбору предложений в Народную программу. Не исключено, что идеи, которые якобы носят «локальный характер» содержат в себе глобальный смысл для развития региона: каждый голос должен быть услышан.

«Мы хотим услышать каждого, - подчеркнула депутат Мурманской областной Думы Лариса Орлова, - мы хотим понять, что надо улучшить и реализовать на территории нашего региона для того, чтобы наш край стал более комфортным, более безопасным, более совершенным. И я хочу, пользуясь возможностью, призвать всех жителей Заполярья принять участие и предложить свои предложения в народную программу «На Севере – жить!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, приём предложений в Народную программу был открыт ранее – 18 апреля 2026 года. Губернатором Мурманской области Андрей Чибис поручено организовать системный сбор инициатив жителей до 1 августа 2026 года на уровне местных и первичных отделений, что обеспечивает наиболее приближённый к людям формат работы с предложениями.

Стратегический план развития «На Севере – жить!» до 2030 года сформирован на основе национальных целей, определённых Президентом России, и синхронизирован с национальными проектами, мастер-планами опорных агломераций региона, программами реновации ЗАТО и военных гарнизонов, а также ключевыми региональными и инвестиционными проектами.

Инициативы жителей структурированы по ключевым направлениям развития региона, включая:

– поддержку семей, молодёжи и участников СВО («Северяне – главное богатство Арктики»);

– развитие медицины и здорового образа жизни («Арктическая медицина: передовые решения для жизни на Севере»);

– кадровое обеспечение экономики и социальной сферы («Курс на Север! Кадры для Арктики»);

– развитие культуры и сохранение традиций («Пространство для культуры – пространство для каждого»);

– жилищную политику и модернизацию жилого фонда («Каждый кирпич – вклад в будущее Севера»);

– благоустройство городов и общественных пространств («Пространство для жизни – благоустроенные города Севера»);

– развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры («Заполярье в движении: новые пути, новые возможности»).

Народная программа «На Севере – жить!» является открытой системой, формируемой жителями региона. Все предложения проходят сбор через муниципальный уровень, в том числе с использованием простых механизмов подачи – через заполнение бланков или QR-коды.

