На форуме «Умный город» отметили лучших волонтёров, принимавших участие в проекте Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства

Участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства приняли 1,5 тысячи муниципалитетов из 84 регионов страны. Свой выбор сделали почти 11 миллионов россиян. Такой результат стал возможным благодаря участию в проекте волонтёров.

Дипломы лучшим волонтёрам, приехавшим на форум из разных уголков России, вручил заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. Он отметил, что переоценить вклад добровольцев в федеральный проект невозможно, ведь с их помощью удалось собрать 5,5 млн голосов.

В волонтёрском корпусе Мурманской области трудились 300 человек. В каждом из 17-ти муниципальных образований, в котором проводилось голосование, дежурили добровольцы. Они информировали северян об объектах благоустройства и помогали пройти процедуру голосования.

«Молодые люди проявили активную гражданскую позицию и нашли время, чтобы в течение 1,5 месяцев помогать землякам, особенно людям старшего поколения. Благодарю каждого за ответственное отношение к делу и неравнодушие к теме благоустройства и формирования комфортной городской среды», – прокомментировала вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства проводилось с 15 апреля по 30 мая 2022 года на единой федеральной платформе. В нём приняли участие почти 53 тысячи жителей Кольского полуострова, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/