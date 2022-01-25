На Форуме в Мурманске актёр из «Реальных пацанов» представит свой фильм

26 и 27 февраля в Мурманске пройдёт Международный Форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Это мероприятие должно содействовать вовлечению людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь региона.

Форум поможет людям с особенностями здоровья проявить свои творческие способности, даст возможность обсудить проблемы доступной среды в учреждениях культуры региона и обменятся опытом с коллегами из других городов.

В рамках деловой программы пройдёт круглый стол на тему проблемы вовлечения инвалидов в культурную жизнь региона и организации инклюзивных культурных площадок.

Также в программе Форума: кинофестиваль, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, выставки и концерт.

На кинофестиваль заявлено 12 фильмов, посвящённых теме инклюзивности. Это и документальные, и короткометражные, и полнометражные фильмы. Среди них – фильм «Нормальный только я» (12+) режиссёра Антона Богданова, известного широкой публике как актера в сериале «Реальные пацаны» и фильма «Ёлки». Кстати, Антон Богданов будет специальным гостем и экспертом форума.

Основной площадкой Форума станет Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Именно здесь пройдёт большая часть концертов, мастер-классов, просмотры фильмов.

Если вы хотите принять участие в качестве участника или спикера Форума, заполняйте заявку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTwROJsgi30aM65c1p1hhZTrUv4VTcmZm-7YllYGH6wFPtGQ/viewform