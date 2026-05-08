«На фронт. До востребования»: в Апатитах состоялся спектакль по воспоминаниям героя Великой Отечественной войны

На сцене Апатитского городского Дворца культуры показали спектакль «На фронт. До востребования». Он приурочен к 81-й годовщине великой Победы. Зрители увидели события военных лет глазами их непосредственного участника. Это честный, глубокий рассказ от первого лица, дополненный уникальной документальной хроникой.

В основе постановки — воспоминания ветерана, фронтовика, почётного гражданина города Апатиты Виктора Федоровича Дикого. Виктор Федорович участвовал в Восточно-Прусской и Инстербургско-Кенигсбергской операциях, награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны I степени. Недавно он отметил 100-летний юбилей. Сам фронтовик вместе с супругой и дочерью пришел на спектакль: зрители приветствовали его стоя.

Возможность прикоснуться к живой истории апатитчанам подарили актёры театра-студии «Академия» и участники театрального объединения «Высшая Лига» Апатитского ДК. Режиссёр спектакля — Олег Куртанидзе, автор сценария — Виктор Конвоев.

«Для нас стало честью поставить этот спектакль и показать его Виктору Федоровичу, рассказать его историю сквозь все эти года. Память жива, пока мы её храним!» — поделились авторы и артисты.

Как отмечает vk.com/murmanculture, сохранение исторической правды и реальных историй очевидцев о событиях Великой Отечественной войны — важное направление народной программы «На Севере — жить!». Сейчас в Мурманской области проходят памятные мероприятия ко Дню Победы: выставки, экскурсии, спектакли, акции и торжественные митинги.

