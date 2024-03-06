На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2

Энергетики ПАО «ТГК-1» выполнили ремонт рабочего колеса и облицовки вала гидротурбины, полюсов ротора, быстропадающих щитов и другого оборудования.

Также специалисты модернизировали систему автоматического регулирования и управления. В ходе работ применялись современные технологии и материалы, например, детали с полимерным покрытием из углепластика.

Как отметили в компании, капитальный ремонт и модернизация гидроагрегата позволят увеличить надёжность работы, продлить ресурс, значительно повысить уровень эксплуатации и контроля его состояния.

Фото: https://gov-murman.ru