На главной базе Северного флота прошёл турнир по пляжному волейболу

В главной базе Северного флота - Североморске на спортивной площадке стадиона спортивного центра морской и физической подготовки МО РФ прошёл 7-й открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи.

Участие в турнире приняли 14 смешанных команд (состоящих из мужчины и женщины) из городов Североморска, Колы, Мурманска, Полярного, Кандалакши и посёлка Мурмаши.

Перед началом соревнований участников приветствовали организаторы и почетные гости турнира: командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, депутат Мурманской областной думы контр-адмирал в отставке Михаил Ильиных, почётный президент Федерации волейбола Североморска Александр Буянов и председатель Федерации волейбола Североморска Александр Фадеев.

В ходе турнира волейболисты-любители продемонстрировали достойную технику игры и волю к победе. Регламент соревнований позволял даже не самой сильной команде достаточно высоко подняться по турнирной сетке, повышать свой уровень и набираться опыта в игре с сильными соперниками.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам игр первое место заняли Алексей Мосин и Екатерина Алмаева, чуть мене удачно выступили Савелий Гордеев и Екатерина Втюрина, а замкнули тройку команд-призёров Виктор и Кристина Петровы.