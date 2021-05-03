На главной базе Северного флота пройдут дни спорта

В Североморске на майских каникулах состоится акция для любителей активного образа жизни под названием «День спорта». Мероприятие, включающее в себя показательные выступления юных спортсменов и мастер-классы для детей, состоится 4 и 8 мая с 12 до 15 часов на Ледовой арене Северного флота на улице Сгибнева, 9/1.

Сначала своё мастерство продемонстрируют учащиеся школы фигурного катания из Североморска. По окончании их выступлений, маскоты – ростовые куклы в виде талисманов хоккейных команд Северной Военной хоккейной лиги, тренеры Центрального спортивного клуба армии, а также североморской детской юношеской спортивной школы №3 проведут мастер-классы по катанию на коньках.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с 13.00 до 15.00 на свободное катание приглашаются дети 7 лет и старше. Коньки можно принести свои или заранее взять на прокат на центральном стадионе города Североморска.