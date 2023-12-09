На главной ёлке Мурманска зажглись новогодние огни и стартовала традиционная ярмарка «На Севере - тепло»

Сегодня мурманчане и гости областного центра собрались на площади Пять Углов, чтобы вместе отметить начинающуюся череду предновогодних событий. Традиционно в начале декабря в центре города проходят массовые гулянья, работают интерактивные площадки, а талантливые исполнители представляют на сцене свои номера.

Юные мурманчане с интересом следили за театрализованным представлением, подготовленным творческими коллективами города-героя.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Воровского развернулась традиционная ярмарка «На Севере - тепло». Также ярмарочная новогодняя торговля продукцией общественного питания, горячими и холодными безалкогольными напитками организована на тротуаре вдоль улице Ленинградской с 8 до 22 часов в период 9 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.

Завтра праздничные мероприятия пройдут в Ленинском и Первомайском округах. Так, в 14.00 мурманчан ждут в детском городке «Сказка» (просп. Героев-североморцев, 9) и на площади перед ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково, ул. Заводская, 1). В 16.00 состоится торжественное открытие ёлки в «Кольском парке» (просп. Кольский, 101).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26271&page=1