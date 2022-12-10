На главной ёлке Мурманска зажглись праздничные огниПредставители Северного флота во второй раз стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас»
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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 18:30

На главной ёлке Мурманска зажглись праздничные огни

Сотни мурманчан собрались сегодня на площади Пять Углов на традиционный предновогодний праздник. Яркое шоу и концертная программа с участием сказочных персонажей не оставили равнодушными юных мурманчан и их родителей.

Сотни мурманчан собрались сегодня на площади Пять Углов на традиционный предновогодний праздник. Яркое шоу и концертная программа с участием сказочных персонажей не оставили равнодушными юных мурманчан и их родителей.

Вместе с творческими коллективами города они отправились на поиски Деда Мороза, приняв участие в театрализованном представлении.

С поздравлениями к собравшимся обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Дорогие друзья! Уверен, что этот добрый, семейный праздник ждут все. Сегодня здесь много юных северян. Задача взрослых – сделать этот праздник интересным и запоминающимся. Сегодня нам особенно важно поддержать семьи наших героев, кто участвует в специальной военной операции. Поэтому особое внимание мы уделили украшению военных гарнизонов. И, конечно, главная ёлка Кольского Заполярья как всегда прекрасна. Я желаю вам настоящего праздника, хорошего настроения и всего самого доброго! И, конечно, давайте дарить радость нашим детям», – сказал глава региона.

Главный символ семейного праздника, украшенный звездами и шатром из гирлянд, уже не первый год радует северян и гостей столицы Арктики. Хорошее настроение и атмосферу приближающегося чуда создавали творческие коллективы региона. Для северян подготовили увлекательную театрализованную программу, которая была интересна как взрослым, так и детям.

Атмосфера волшебства царит не только на главной площади Мурманска. Так, над проспектом Ленина вспыхнули разноцветные сполохи. В этом году светодинамические растяжки изменили оформление и теперь проецируют северное сияние. Площадь перед морским вокзалом также засияла праздничными огнями. Локация оформлена в морском стиле: яркие фигуры кораблей и рыбок, сияющие арки, звезды и, конечно, новогодняя ёлка. Праздничное оформление организовано региональным Минградом и Центром городского развития.

Как сообщает администрация города Мурманска, праздничные мероприятия также прошли сегодня во всех округах заполярной столицы. Новогодними убранствами засияли елки в детском городке «Сказка» на Семёновском озере, у дома №101 на проспекте Кольском, в жилом районе Росляково на площадке у ДК «Судоремонтник».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, зелёные праздничные красавицы появляются по всему региону. Особое внимание уделяется городам и посёлкам, где живут семьи военнослужащих.

 

 Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23836&page=1

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