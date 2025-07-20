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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.25 13:00

На главной площади Мончегорска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню металлурга и 90-летию «Норильского никеля»

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение государственных и региональных наград. Губернатор вручил руководству Кольской ГМК памятный адрес от имени правительства Мурманской области. Кроме того, 19 наиболее отличившихся работников предприятия были награждены почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, благодарностями губернатора Мурманской области, а также удостоены званий «Почётный металлург» и знаков отличия «Почётный наставник».

В рамках праздничных мероприятий в них приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, депутат областной Думы Максим Иванов.

Глава региона лично поздравил работников и ветеранов Кольской горно-металлургической компании с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в развитие региона и страны.

«Сегодня для меня большая честь быть здесь и поздравить всех, кто связан с металлургической промышленностью, и тех, кто отмечает 90-летие «Норникеля»! Ваш труд — это фундамент благополучия всего Кольского Заполярья. Благодаря вашей стойкости, мастерству и преданности делу Мурманская область остается ключевым промышленным регионом России. А команда областного правительства вместе с ведущими предприятиями региона продолжит работать, чтобы промышленные города Заполярья становились ещё комфортнее, современнее и привлекательнее для жизни. Спасибо вам за ваш труд, за ваши победы и настоящий профессиональный подвиг! С праздником, с Днём металлурга!», — подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение государственных и региональных наград. Губернатор вручил руководству Кольской ГМК памятный адрес от имени правительства Мурманской области. Кроме того, 19 наиболее отличившихся работников предприятия были награждены почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, благодарностями губернатора Мурманской области, а также удостоены званий «Почётный металлург» и знаков отличия «Почётный наставник».

Награждение работников прошло с участием руководства АО «Кольская ГМК». Генеральный директор предприятия Роман Шаркий вручил 12 корпоративных наград лучшим сотрудникам компании.

«Сегодня наш комбинат празднует знаменательную дату — 90 лет! Это не просто цифра — это история, написанная трудовыми подвигами, научными прорывами и выдающимися достижениями. И за каждым из этих свершений стоят люди — преданные и талантливые профессионалы своего дела. Те, кто день за днем вкладывает силы и знания в развитие нашего предприятия, кто трудится на благо нашего города и всей страны. Спасибо вам за ваш труд, за верность делу и за то, что продолжаете писать новые страницы нашей славной истории!», — отметил Роман Шаркий.

Первый заместитель председателя Мурманской областной думы Владимир Мищенко вручил ещё одну награду, отметив вклад металлургов в развитие региона.

В своём поздравлении Владимир Мищенко отметил, что двойной праздник олицетворяет историю, настоящее и будущее городов Мурманской области. Предприятия металлургического комплекса являются градообразующими для Мончегорска и Заполярного, в которых каждый житель, так или иначе, связан с металлургией:

– Мы помним, как заполярный металл ковал победу нашего народа в Великой Отечественной войне, был основой промышленной мощи Советского Союза. Сегодня гигант цветной металлургии остается источником экономического роста Мурманской области и всей страны. Более 11 тысяч работников Кольской горно-металлургической компании обеспечивают и приумножают оборонную мощь и превосходство государства, своим трудом создают фундамент для устойчивого развития всех отраслей российской промышленности. Слова искренней признательности и благодарности людям, связавшим свои судьбы со столь значимым для Кольского Заполярья делом как металлургия. Все они – герои сегодняшнего дня, которые ежедневно проявляют волю, решимость и принципиальность, чтобы обеспечить страну необходимой продукцией.

Владимир Мищенко пожелал всем сотрудникам компании новых достижений и вручил награды регионального парламента.

Глава города Мончегорска Андрей Рудаков и председатель Совета депутатов Ольга Островецкая совместно поздравили трудовой коллектив, подчеркнув неразрывную связь предприятия и города.

Кульминацией праздничного вечера стала праздничная концертная программа с участием популярной певицы Татьяны Куртуковой и солиста группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца, которые исполнили для металлургов и их семей лучшие хиты.

 

 

Фото и видео: (Управление общественных связей АО «Кольская ГМК»): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32893/

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