На глубине 100 метров - дуэль подводных лодок Северного флота в Баренцевом море

С экипажами атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота проведено учение по атаке подводной лодки условного противника. Учение прошло в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в дуэльном варианте, когда одна подводная лодка оказывает противодействие другой и выбирает удобный момент для атаки.

Подводники действовали на глубине около 100 метров , обозначая применение торпедного оружия без фактической стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после проведения учения экипажи обоих подводных крейсеров продолжили совершенствование военно-морской выучки и отработку задач курса боевой подготовки в морских полигонах.