На горе Плакун в Мурмашах определили сильнейших ледолазов региона

Чемпионат Мурманской области по альпинизму состоялся 2 марта в Мурмашах. На горе Плакун 20 ледолазов соревновались в спортивных дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость».

Так, в дисциплине «ледолазание-трудность» победили Светлана Макарова и Алексей Федоришин, на втором месте Ольга Зимина и Евгений Ковалев, бронзовые призёры – Евгения Ковалева и Алексей Гагаринов.

В дисциплине «ледолазание-скорость» самыми быстрыми стали Светлана Макарова и Алексей Федоришин, «серебро» взяли Ольга Зимина и Алексей Гагаринов, третье место заняли Евгения Ковалева и Владимир Дмитриев.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, данные состязания в Кольском Заполярье проводятся регулярно с 2018 года. Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/