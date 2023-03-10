На горнолыжном комплексе Кольской АЭС пройдут отраслевые соревнования «Зори Росатома»

11 марта на горнолыжном комплексе «Салма» состоится торжественное открытие соревнований «Зори Росатома», посвящённых 50-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС. В течение двух дней 125 спортсменов из Московской, Мурманской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей будут соревноваться в двух видах спорта: горные лыжи и сноуборд.

«Кольская АЭС, наряду с другими предприятиями Госкорпорации «Росатом», уделяет большое внимание поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта, принимает активное участие в развитии доступной спортивной инфраструктуры Мурманской области», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Команду АО «Концерн Росэнергоатом» представят 22 спортсмена Кольской АЭС – мастера спорта международного класса, неоднократные победители зимних спартакиад и «Атомиад» по горным лыжам и сноуборду.

Одним из главных событий соревнований станет мастер-класс по сноуборду от двукратного олимпийского чемпиона – Вика Уайлда. Он вошёл в историю, как единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Олимпийских играх.

Программа соревнований:

11 марта – 10.30 – торжественное открытие, ГК «Салма»;

11.00 – соревнования по горным лыжам, слалом-гигант (мужчины, женщины);

12 марта – 11.00 – соревнования сноуборду, слалом-гиганту (мужчины, женщины);

13.00 – мастер-класс по сноуборду от олимпийского чемпиона;

18.00 – торжественное закрытие, Городской дворец культуры г. Полярные Зори.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в соревнованиях примут участие спортсмены Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» из: АО «Русатом Инфраструктурные решения», ГК «Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», АО «ГЦН РФ ТРИНИТИ», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Атомэнергоремонт», АО «РЭИН Инжиниринг», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ПГРК Атомредметзолото», АО «Русатом Автоматизированные системы управления», АО «Наука и Инновации», АО «Ангарский электролизный химический комбинат».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.