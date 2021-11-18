На горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» пройдёт Чемпионат России по горнолыжному спорту

В городе Полярные Зори на горнолыжном комплексе «Салма» стартует Чемпионат России по горнолыжному спорту. В стартах примут участие 140 спортсменов из 15 регионов России, среди них – члены сборной Российской Федерации.

21 ноября в 16.00 состоится торжественное открытие Чемпионата. Гостей праздника на склоне ждёт развлекательная программа, барабанное шоу из Санкт-Петербурга Drum Time, концерт музыкальной группы МИМО Нот из Мурманска, детская анимация, конкурсы от Кольской АЭС, розыгрыши ski-pass от ГК «Салма». Завершит мероприятие праздничный фейерверк.

21 ноября подъемники на горнолыжном склоне будут работать с 9.00 до 18.30. С 14.00 на свежем воздухе гости комплекса смогут попробовать блюда северной кухни.

Для зрителей и спортсменов организованы бесплатные автобусы по маршруту: Полярные Зори – г/к «Салма» - в 14.00, 14.40, 15.20, 16.00; г/к «Салма» – Полярные Зори – в 14.20, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 19:20, 20.00.

В последующие три дня, 22-24 ноября, любители зимнего спорта и болельщики смогут поддержать сильнейших спортсменов России и зарядиться хорошим настроением на склонах «Салмы» во время проведения Чемпионата по горнолыжному спорту в дисциплине «параллельный слалом».

Начало стартов соревнований каждого дня в 11.00:

22 ноября – квалификация спортсменов, мужчины и женщины;

23 ноября – параллельный слалом, мужчины;

24 ноября – параллельный слалом, женщины.