На горнолыжном комплексе Кольской АЭС состоится летний экстремальный забег «Салма – Энергия атома»

27 августа состоится экстремальный забег «Салма – Энергия атома», посвящённый 50-летию Кольской АЭС. Соревнования пройдут на горнолыжном комплексе Салма – гора Лысая, в 10 км от города Полярные Зори.

В пятый раз участники клуба «Марафонец» организовывают экстремальный забег на призы первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС. Состязание позволяет проявить не только выносливость, силу и спортивную подготовку, но учит командной работе.

Для участия уже заявились 17 команд – 85 активных людей из Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска и Мурманска. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 1,5 км и 33 испытания – поймать равновесие на бревне, проползти по-пластунски, преодолеть щиты-барьеры, рукоходы и другие препятствия на силу, выносливость и командную работу.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, к участию в забеге приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии.

Заявки на участие в соревнованиях направляются до 21.00 26 августа на e-mail: tiv.1980@yandex.ru или в группу в «ВК»: https://vk.com/extremezabeg.

Расписание мероприятия: 10.30-11.20 – регистрация участников; 11.30-12.50 – просмотр трассы c описанием препятствий; 12.50-12.55 – предстартовый брифинг; 13.00 – старт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.