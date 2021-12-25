На горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту

26 декабря в 12.00 на горнолыжном склоне «Салма» в Полярных Зорях пройдут традиционные региональные соревнования по горным лыжам «Кубок губернатора Мурманской области» среди начинающих спортсменов в возрасте 10-11 лет.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, более 150 спортсменов из Мурманской области и Карелии разыграют награды по технической дисциплине слалом-гигант. Соревнования войдут в первый этап Серебряного Кубка Федерации Мурманской области.

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори (Мурманская область). Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). Телефон (815-32) 432-71. www.salma-ski.ru, vk.com/salmaski, www.instagram.com/salmaski_pz_official

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.