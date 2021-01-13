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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 12:30

На горнолыжном комплексе «Салма» состоятся открытые соревнования на приз директора Кольской АЭС памяти Ю.В. Коломцева

15 января на горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду памяти Юрия Васильевича Коломцева.

«Традиционно турнир проводится 13 января, - отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук. - Эта дата выбрана не случайно. Самые первые старты были приурочены ко дню рождения Юрия Васильевича Коломцева – директора Кольской АЭС с 1994 по 2008 г.г. Именно благодаря ему «Салма» и стала одним из ключевых объектов спортивной инфраструктуры города энергетиков».

Юрий Васильевич Коломцев (13.01.1941 – 27.06.2014) - заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, Лауреат премии Совета Министров СССР. Свою трудовую деятельность на Кольской АЭС начал в 1975 году. Прошел путь от начальника турбинного цеха до директора атомной станции, руководил пуском 3 и 4 блоков АЭС. С 1987 по 1994 был главным инженером Кольской АЭС. С 1994 по 2008 годы возглавлял Кольскую АЭС. С 2009 года работал в центральном аппарате АО «Концерн «Росэнергоатом». Деятельность Ю.В. Коломцева была отмечена орденом Почёта, «Дружбы народов», «Пресвятого Сергия Радонежского» II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами.

За высокие достижения и большой личный вклад в развитие города, социально-культурную и духовную сферу ему присвоены звания «Почётный гражданин города Полярные Зори», «Почётный гражданин Мурманской области».

Коллеги помнят Юрия Васильевича как принципиального, честного, порядочного, требовательного к себе и подчинённым руководителя, внесшего значительный вклад в деятельность атомной отрасли, в надежную и безаварийную работу Кольской АЭС, развитие г. Полярные Зори.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС проводится уже более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся порядка 200 спортсменов-любителей со всей Мурманской области, других регионов, а также городов-спутников АЭС со всей России.

Соревнования обычно сопровождала насыщенная развлекательная программа. В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, привычного праздника не будет. Но, как признаётся методист по физкультуре и спорту Кольской АЭС Евгений Паницкий: «Сами соревнования для спортсменов – это уже праздник. Уверен, горнолыжники и сноубордисты с удовольствием поучаствуют в турнире, поскольку стартов в этом году не так уж много».

Старты сноубордистов намечены на 19.00, горнолыжников – на 21.00.

Все мероприятия пройдут с чётким соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие - любители горных лыж и сноуборда. Для этого необходимо до 15 января (до 12.00) подать заявку по телефону (815-32) 432-71 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, для спортсменов и болельщиков будут организованы автобусные рейсы по маршруту: Полярные Зори – г/к «Салма» (16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19.30, 20.30); г/к «Салма» - Полярные Зори (19.05, 20.10, 21.00, 23.00, 00.00). Стоимость проезда для взрослых - 70 рублей, детский билет - 35 рублей. На территории г/к «Салма» предусмотрены дополнительные парковочные места для тех, кто решит приехать на личном транспорте.

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори (Мурманская область). Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). Телефон (815-32) 432-71. 

 

 

 

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