На горнолыжном комплексе «Салма» стартовали региональные соревнования по горнолыжному спорту

9 февраля на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» был дан старт открытому Первенству Мурманской области по горнолыжному спорту. Лучшие горнолыжники Заполярья и республики Карелия соревнуются в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В первенстве определятся победители и призёры среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 г.р. Турнир продлится 4 дня.

«Горнолыжные комплекс Кольской АЭС располагает сертифицированными FIS трассами, которые позволяют проводить соревнования международного уровня, - сообщил руководитель г/к «Салма» Евгений Паницкий. – Ежегодно на «Салме» проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. В конце марта «Салма» примет традиционный горнолыжный турнир Кольского Заполярья - «Праздник Севера».

Организаторами соревнований выступили Кольская АЭС, Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области, Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, региональный Центр спортивной подготовки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.