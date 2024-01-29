На горнолыжном комплексе «Салма» завершились чемпионат и первенство СЗФО по горнолыжному спорту

На горнолыжном комплексе «Салма» Полярных Зорь состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту. Соревнования проходили с 23 по 26 января. Спортсмены из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края определяли лучших из лучших в слаломе и слаломе-гиганте. Всего побороться за победу решили порядка 40 участников.

Как сообщает региональное Министерство спорта, спортсмены Мурманской области достойно выступили на соревнованиях, пополнив копилку новыми медалями. В слаломе-гиганте победу одержал Матвей Никитин. Серебряные медали завоевали Эвелина Комягина, Анастасия Минаева, Дмитрий Сапов. «Бронзу» взяли Ольга Лузина, Лилия Пугинская, Тимофей Чорногуз, Павел Петренко.

В слаломе лучший результат показала Александра Наумова. На втором месте Елизавета Харина и Павел Петренко. Бронзовые призёры – Анастасия Минаева и Дмитрий Сапов.

Фото: https://gov-murman.ru