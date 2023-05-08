На горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» прошел фестиваль «Сила цвета»

Мероприятие нацелено на популяризацию арктического туризма, состоялся в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд «Росконгресс». Организаторами праздника стали Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и комитет по туризму Мурманской области. «Многие горнолыжные комплексы в России закрываются в начале мая, а в Мурманской области мы продолжаем кататься, сезон в самом разгаре. Ожидаем, что закрытие горнолыжного сезона состоится в начале июня. Поэтому «Сила цвета» – фестиваль – продолжение горнолыжного сезона в преддверии полярного дня в Мурманской области», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Место проведения фестиваля «Сила цвета» было выбрано не случайно. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — флагманский для Мурманской области. Это самый высокогорный курорт Северо-Запада России, он располагает трассами любого уровня сложности общей протяженностью 30 км. «Большой Вудъявр» входит в список лучших горнолыжных курортов России. В 2022 году он был удостоен Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северо-Западного Федерального округа», а также премии «Ski Business awards 2022» — «Самый посещаемый горнолыжный комплекс СЗФО».

Первых горнолыжников он принимает в самом начале ноября и продолжает работу до начала июня. Это – самый продолжительный сезон катания среди горнолыжных курортов европейской части России и Европы, расположенных на сопоставимых высотах. В сезоне 2021-2022 годов «Большой Вудъявр» посетило более 270 тысяч гостей. В текущем сезоне, который еще продолжается, курорт уже посетило более 315 тысяч любителей горных лыж.

Развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» — один из приоритетных социальных проектов компании «ФосАгро», которая уже вложила в его реализацию более 6 млрд рублей.

«В этом году мы продолжим активно работать над совершенствованием инфраструктуры курорта, — говорит директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. — Так, на южном склоне планируется построить новую подвесную пассажирскую канатную дорогу с пропускной способностью до 2250 человек в час. На северном склоне будут расширены зоны катания, а их распределение — переосмыслено в пользу учебного катания и зон для начинающих лыжников и сноубордистов. Помимо этого, планируется обновление прокатного инвентаря с учетом требований от гостей и увеличения турпотока, проведение традиционной планировки трасс, а также строительство дополнительных линий освещения».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках фестиваля «Сила Цвета» гости «Большого Вудъявра» могли посетить фудкорт «Вкус Арктики», на котором восемь предприятий общественного питания из Мурманской области и Карелии представили ресторанные блюда в формате уличной еды. Среди них были как полюбившиеся многим хиты арктической кухни, так и абсолютные новинки сезона. Мероприятие состоялось под патронажем проекта «Гастрономическая карта России» с участием руководителя проекта Екатерины Шаповаловой.

Звёздами музыкальной части события стали Ольга Серябкина, группа «Моя Мишель» и «DJ Clubkilla». На главной сцене фестиваля также выступили и музыканты из Мурманской области, среди которых популярные ди-джеи и кавер-группа «Naveka Band». На малой сцене прошли выступления местных творческих коллективов, танцевальные соревнования, состоялось зрелищное огненно-пиротехническое шоу, были разыграны призы и подарки от партнёров фестиваля. Гостями праздника стали более 8 тысяч человек.

Фото (горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»): Фото: https://gov-murman.ru