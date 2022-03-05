Сегодня на горнолыжном склоне «Огней Мурманска» состоялись соревнования по сноуборду в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. В состязаниях по параллельному слалому приняли участие 11 юношей и девушек из Мурманска в возрастной категории 11-12 лет.

Итоговый результат определялся по среднему времени прохождения трассы за две попытки суммарно из 4-х спусков.

По итогу на пьедестале в юношеском зачёте оказались Дмитрий Верещагин – 21,01 секунды, Михаил Павлидис – 21,94 и Павел Логунов – 22,17.

Среди девушек самыми быстрыми стали Софья Логунова – 22,15 секунды, Лолита Алексашина – 24,47 и Ксения Кузьмина – 25,44.

Призёры награждены дипломами и медалями, а все остальные участники получили памятные сувениры 62 Праздника Севера учащихся.

Напомним, 5 марта в 19.00 на мурманском Центральном стадионе профсоюзов состоится церемония открытия 87-го Праздника Севера. Начало входа в 18.00. Кроме того, будет организована прямая трансляция церемонии по ссылке.

Подробная информация обо всех мероприятиях 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся – в официальном аккаунте Полярной Олимпиады, а также в специальном разделе на сайте Министерства спорта Мурманской области.