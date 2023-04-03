На городской свалке твёрдых отходов в Дровяном продолжается технический этап рекультивации

Состоялся рабочий выезд руководства Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, администрации г. Мурманска, комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска, заказчика проекта ММБУ «Экосистема» и исполнителя проекта ООО «Стройинжсервис-2» к месту проведения работ в рамках реализации национального проекта «Экология».

Технический этап рекультивации продлится до июля 2023 года. Продолжаются работы по возведению зданий под очистные сооружения и склад хранения реагентов. Запланировано подключение отопления и вентиляции, внутреннего электроснабжения и установка охранно-пожарной сигнализации.

Основные работы по водоотведению и очистки фильтрата завершены. Осуществлена доставка резервуаров накопителя под фильтрат и на следующей неделе планируется их монтаж.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, согласно графику производства работ в ближайший месяц начнётся монтаж модульных зданий на объекте.

Напомним, что после завершения технического этапа рекультивации последует биологический этап, который включает в себя мероприятия по посеву травы.

Фото: https://gov-murman.ru