На гору Айкуайвенчорр протянули 1400 погонных метров водовода

В Кировске продолжается строительство сетей водоснабжения и водоотведения для панорамного ресторана на северном склоне горы Айкуайвенчорр. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«На северном склоне горы Айкуайвенчорр проводится целый комплекс работ по разным направлениям. Строится система оснежения горнолыжных трасс, сети водоснабжения и водоотведения для панорамного ресторана. Последний объект реализуется за счёт средств субсидии от Фонда моногородов, которая впервые была получена правительством Мурманской области. Объекты на особом контроле, поскольку суровая природа Кировска не даёт нам права на отставание», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на сегодняшний день подрядчик протянул 1400 погонных метров водовода. Как подчеркнул Алексей Грачиков, несмотря на большой объём буровзрывных работ, темпы строительства хорошие, и рисков не завершить объект в срок нет.