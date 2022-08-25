На «горячую линию» кадрового центра медицинских работников поступило около 50 звонков

С июля текущего года в Мурманской области действует «горячая линия» кадрового центра медицинских работников Мурманской области. По телефону «горячей линии» кадрового центра обращаются не только врачи и средний медицинский персонал по вопросам трудоустройства в медицинские организации, подведомственные региональному минздраву, но и студенты, ординаторы. За время работы телефона «горячей линии» поступило около 50 звонков.

Преимущественно вопросы касаются трудоустройства по специальности и оформления документов для трудоустройства, возможности получения мер социальной поддержки и служебного жилья.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, студенты медицинских вузов обращаются с вопросами о возможности заключения договора о целевом обучении в ординатуре с последующим трудоустройством в медицинские учреждения Мурманска и Мурманской области.

На «горячую линию» кадрового центра медицинских работников можно обратиться по телефонам: 8(8152) 26-00-69 и 26-62-88 с понедельника по пятницу с 9 до 16.30.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/