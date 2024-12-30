На «горячую линию» кадрового центра медицинских работников в 2024 году обратились более 150 человек

Продолжает работать «горячая линия» кадрового центра медицинских работников Мурманской области. По телефону «горячей линии» кадрового центра обращаются не только врачи и средний медицинский персонал по вопросам трудоустройства в медицинские организации, подведомственные региональному минздраву, но и студенты, ординаторы. В 2024 году на телефон «горячей линии» обратились более 150 человек.

Кадровый центр медицинских работников Мурманской области был создан два года назад. Его задачи: поиск, привлечение медицинских работников, мотивация соискателей к трудоустройству в подведомственные министерству здравоохранения Мурманской области медицинские организации.

Вопросы, адресованные на «горячую линию», касаются трудоустройства по специальности и оформления документов для трудоустройства, возможности получения мер социальной поддержки и служебного жилья. Студенты медицинских вузов обращаются с вопросами о заключении договора о целевом обучении в ординатуре с последующим трудоустройством в медицинские учреждения Мурманской области.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, за два года работы кадрового центра были приняты более 100 специалистов, организовано и проведено более 500 мероприятий по профориентационной работе. В 2024 году профориентационная работа в Мурманской области признана лучшей среди команд образовательных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» и внесена в сборник образовательных результатов.

На «горячую линию» кадрового центра медицинских работников можно обратиться по телефонам: 8(8152) 26-00-69, 8(8152) 26-62-88 и 8(953) 755-91-82 с понедельника по пятницу - с 9.00 до 16.30.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/