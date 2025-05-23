На госслужбу только после армии: за — 6 из 10 отслуживших

Лишь 3 из 10 россиян поддерживают принятие закона о допуске на государственную службу только тех мужчин, у которых за плечами служба в армии, 44% — против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В обществе уже давно обсуждается идея допуска на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили в армии, но пока она не находит однозначной поддержки. За принятие закона, регламентирующий такой порядок, выступают 29% россиян, против — 44%, ещё 27% затруднились с ответом.

Сторонники убеждены: «Откосивших от армии близко не подпускать к госслужбе». Оппоненты высказывают мнение, что важнее профессиональные качества: «При чем тут армия? Нужны честные и ответственные люди с образованием».

Мужчин и женщин, которые высказались за принятие подобного закона, примерно поровну (30 и 28% соответственно), а вот противников больше среди мужчин (50% против 37% среди россиянок). Чем старше граждане, тем эта идея им ближе (34% респондентов от 45 лет приветствуют инициативу, а среди тех, кто моложе, таких не более 28%).

С ростом уровня дохода растёт и число голосов в поддержку мнения о том, что госслужба — не для каждого: за принятие закона — каждый третий россиянин с доходом от 100 тысяч рублей (32%) и лишь каждый четвертый, чей заработок менее 50 тысяч рублей (27%).

Наиболее категоричны отслужившие мужчины — 57% из них убеждены, что приём на госслужбу должен быть только после армии, тогда как среди не служивших соглашаются с этим только 14%.

Время проведения опроса: 16 апреля — 14 мая 2025 года.