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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.22 16:00

На государственную пенсию надеются только 24% россиян

Как мы уже сообщали, Президент России поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. А в это время, как сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob», самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске. Представители экономически активного населения России поделились своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» приняли участие более 32 тысячи респондентов из всех округов страны.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Для молодёжи возраст выхода на пенсию кажется ещё очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).

Реже всего на государственную пенсию россияне полагались в посткризисном 2009-м (лишь 7%), чаще всего — в прошлом году (25%). На первом же месте в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста россияне практически всегда указывали зарплату, лишь в 2009-м каждый третий собирался жить на сбережения.

Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тысячам рублей в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тысяч). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тысячи рублей соответственно). Молодёжь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тысяч рублей в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тысяч. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тысяч рублей — у россиян с зарплатой менее 30000 рублей и 48 тысяч рублей — у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч в месяц.

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