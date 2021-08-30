На Госуслугах запущен раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество»

Раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги». Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России, при поддержке НИФИ Минфина России и АНО «Диалог».

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

«Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему Госуслуг – шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности, - сказал заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков. - Теория не должна быть оторвана от жизни. Почти две трети несанкционированных операций со счетами – это мошеннические методы социальной инженерии. Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами».

«Злоумышленники не стоят на месте и постоянно используют новые сценарии мошеннических схем, вплетают в свои легенды актуальную повестку дня, - отметил заместитель Председателя Банка России Герман Зубарев. - Поэтому очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию, о том, как противостоять мошенничеству. Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта».

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идёт в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый.