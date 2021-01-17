На границе с Россией начнут тестировать на COVID-19

Также пограничники могут потребовать письменное свидетельство о состоянии здоровья.

С 19 января пассажиры, прибывающие в Финляндию из России, будут подвергаться более строгому контролю на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии. Новые меры по борьбе с распространением коронавируса будут тестировать в течение трёх недель.

Одна из целей проекта – получить более точную информацию о состоянии здоровья пассажиров, прибывающих в Финляндию. Тестирование на коронавирус на пограничном пункте Ваалимаа начнётся 19 января.

Добровольный и бесплатный тест рекомендуют пройти всем въезжающим. Тестирование проводится каждый день - с 10 до 18 часов. Именно в этот временной период границу пересекает больше всего людей.

Тестированием занимается медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS. Регион соцздрава Куменлааксо Kymsote, в свою очередь, консультирует приезжающих в вопросах о коронавирусе.

С 19 января гражданам, прибывающим в Финляндию через пограничные пункты Иматра и Нуйямаа, будут раздавать анкеты, в которых, в частности, фигурируют вопросы о состоянии здоровья. Анкету попросят заполнить лиц с двойным гражданством и с ВНЖ в Финляндии. Однако заполнять её будут не все.

– Пограничники будут выбирать участников опроса. Данное нововведение касается лишь пассажирских перевозок, – поясняет Кристиина Капулайнен, глава по вопросам безопасности и готовности региона соцздрава Южной Карелии Eksote.

Заполненные анкеты направят врачу-инфекционисту Eksote, который позже свяжется с каждым человеком, ответившим на вопросы. Помимо прочего, врач-инфекционист проинструктирует о добровольном карантине и, при необходимости, направит человека на коронатест.

– Мы надеемся, что люди, которые регулярно пересекают границу, будут делать тест на COVID-19 каждые две недели, – отмечает Капулайнен.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса будут испытывать на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии до 7 февраля, сообщает служба новостей «Yle».