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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 12:00

На грантовую поддержку студенческих проектов правительство Мурманской области направит 8 млн рублей

Министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова вчера встретилась со студентами кафедры искусств и дизайна Мурманского арктического государственного университета. Все они сегодня работают над собственными авторскими проектами, которые могут внести значительный вклад в формирование современной среды и городского пространства.

На встрече молодые люди представили свои проекты, которые хотели бы реализовать на территории Мурманской области. Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса министерство градостроительства и благоустройства готовит конкурс грантовой поддержки студенческих работ для их дальнейшей реализации. В 2021 году воплотить предстоит не менее 10 проектов по таким направлениям, как графика и дизайн, малые архитектурные формы, инсталляции и другие.

«Мы направим 8 млн рублей на поддержку идей талантливых архитекторов и представителей креативных профессий. Лучшие проекты ребят или творческих команд отберет конкурсная комиссия и они будут реализованы», – прокомментировал накануне губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, ряд проектов студентов МАГУ уже реализован или реализуется на территории Мурманской области. Так, ребята принимали активное участие в подготовке проекта благоустройства набережной в Коле, сегодня они работают над проектами различной направленности – от интерьерной росписи стен, скульптурных композиций и световых инсталляций до проектирования и создания крупных архитектурных объектов.

«Для них это уникальная возможность заявить о себе, представить свою идею и побороться за возможность воплотить ее на территории нашей области, вести свой проект от и до, чтобы в городах Кольского Заполярья появились в этом году объекты, которые станут частью городского пространства», – подчеркнула министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова».

 

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