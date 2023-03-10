На гранты губернатора Мурманской области для начинающих кинематографистов претендует 17 молодых режиссеров и сценаристов

Завершён приём заявок от молодых кинематографистов на получение грантов губернатора Мурманской области. Молодые киноделы могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. В конкурсе могут участвовать кинематографисты от 18 до 35 лет, планирующие снять фильмы о заполярном крае, всего выделено четыре гранта на общую сумму 2 миллиона рублей.

В этом году на конкурс поступило 17 заявок, среди претендентов на гранты есть представители Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 20 до 34 – как новички, так и те, кто подается уже не в первый раз.

В основном молодые кинематографисты планируют снять короткометражные игровые фильмы, есть документальный проект. В заявленных картинах поднимаются проблемы поиска себя в современном мире, вопросы нравственных ценностей и доброты, а также тема супергероев, которые живут среди нас и всегда остаются чистыми сердцем и твёрдыми духом, что свойственно настоящим северянам. Есть работы, основанные на популярных литературных произведениях и саамских легендах. В кадрах заявленных кинолент – Мурманск, Ловозеро, Териберка, село Поной, полуостров Рыбачий, Хибины и другие знаковые места Кольского полуострова.

Как сообщают в Центре развития кинопроизводства Мурманской области, 20 марта будет издан приказ о том, кто будет допущен к конкурсу, а до конца марта состоится заседание комиссии, и мы узнаем четырёх кинематографистов, которые получат гранты на съёмки своих фильмов. Центр также будет оказывать победителям консультационную поддержку в процессе работы над кинолентами.

Подробнее о поддержке кинопроизводства в Мурманской области можно узнать на сайте регионального Минкульта.

Фото: https://gov-murman.ru