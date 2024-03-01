На Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины

На Донецком направлении в районе населённого пункта Берестовое ДНР отражено четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 29 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражено четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктовРаботино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении.

Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две управляемые авиационные бомбы «JDAM». Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области».

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