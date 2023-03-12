На Херсонском направлении уничтожено три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах

В районах населённых пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, за сутки уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой Народной Республики, Каменское и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолётов, 218 вертолётов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники».

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