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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 09:00

На Херсонском направлении в районе н.п. Берислав уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами

На Донецком направлении за сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 11 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражено три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 145 украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства «Stormer HVM». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БпЛА «Буковель-АД». Также в районе населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области».

 

Фото видео: https://vk.com/mil

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