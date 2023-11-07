На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 6 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено шесть атак противника в районах населённых пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области»,

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