На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 24, 47, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire».

Фото и видео: https://vk.com/mil