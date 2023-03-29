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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 09:00

На Херсонском направлении Вооруженными Силами РФ в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах

Министерство обороны Российской Федерации 28 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд «GLSDB».

Кроме того, уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Пологи Запорожской области, Голиково, Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Владимировка Донецкой Народной Республики и Великий Выселок Харьковской области».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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