Потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «вечером 28 июля Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Золотая Нива, Макаровка Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области. Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа.

Также, в районе населённого пункта Марьяновка Запорожской области поражён склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Всего на данных направлениях за сутки уничтожены до 135 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск «Центр» выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Также, в районе населённого пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Также, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики, а также Марфополь Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолётов, 244 вертолёта, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil