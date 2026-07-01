Литературное Заполярье: впервые вышел в свет «мурманский» номер журнала «Роман-газета»Губернатор Андрей Чибис предложил новую меру поддержки для выпускников-стобалльников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.07.26 15:30

На II Форуме женщин Севера подписали соглашение о проведении всероссийской конференции для жен военнослужащих «Звезда Севера» в Ненецком автономном округе

30 июня в Москве во время проведения II Форума женщин Севера руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт при участии председателя Совета Евразийского женского форума Галины Кареловой подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества и укрепления сотрудничества в регионах Арктической зоны, а также масштабирования всероссийского проекта по поддержке жён военнослужащих «Звезда Севера» на территории Ненецкого автономного округа в 2027 году.

В первый день проведения II Форума женщин Севера в торжественной церемонии подписания соглашения приняла участие председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, которая отметила, что проект по поддержке жен военнослужащих «Звезда Севера» уже давно вышел за пределы закрытых военных образований и территорий Северного флота, распространившись на все флотские регионы. Благодаря соглашению он будет действовать и на других арктических территориях.

«Мы сегодня присутствуем на подписании соглашения о развитии замечательного проекта – «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Речь идёт о поддержке женщин, чьи мужья служат Родине. То, что проект охватит новые арктические территории, говорит о востребованности и силе этой инициативы: она объединяет, даёт знания, открывает новые возможности, помогает каждой участнице почувствовать, что она не одна. Уверена, что в Ненецком автономном округе проект найдёт такой же живой отклик, как и в других регионах, и станет ещё одним шагом к укреплению социальной поддержки семей военнослужащих по всей стране», – сказала Галина Карелова.

Соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества предусматривает организацию образовательных мероприятий, лекций и мастер-классов для женщин Ненецкого автономного округа. Они присоединятся к сообществу участников «звёздных» конференций, которые проходят в Мурманской, Калининградской и Архангельской областях, Севастополе и на Камчатке.

«Как и другие мероприятия всероссийского социального проекта «Звезда Севера», который проходит в Мурманской области с 2020 года, конференция в новом регионе получит собственное название. Благодаря администрации Ненецкого автономного округа и Совету Евразийского женского форума, а также нашему опыту по организации таких событий, женщины ещё одного арктического региона получат новые знания от лучших всероссийских экспертов и местных спикеров, которые всегда принимают участие в проекте», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт поблагодарила инициаторов проекта за новую возможность для женщин региона участвовать в уникальной образовательной программе, разработанной для женщин флотских городов России.

«Арктика – это территория особых условий и особой ответственности, и поддержка женщин здесь имеет важное значение. Проект «Звезда Севера» идеально отвечает этим задачам: он сочетает образование, наставничество и создание устойчивых связей между арктическими регионами. Мы благодарны за партнёрство и сделаем всё, чтобы конференция в НАО прошла на высоком уровне и принесла реальную пользу нашим женщинам», – отметила Ирина Гехт.

На форуме состоялась отдельная тематическая сессия «На Севере — жить!», посвящённая инициативам, которые делают Север привлекательным местом для жизни, творчества и профессионального роста. На площадке жёны военнослужащих поделились  опытом своих социальных проектов и инициатив.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570359/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:45«Легенды русского балета». Документальный фильм, 1 сезон (16+)23:40«Кухни народов. Горский обед в Домбае». Познавательная программа (12+)00:15«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области переводы между физическими лицами с карты на карту становятся менее популярными-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: за неделю северяне оставили более 830 сообщений в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять