На II Форуме женщин Севера подписали соглашение о проведении всероссийской конференции для жен военнослужащих «Звезда Севера» в Ненецком автономном округе

30 июня в Москве во время проведения II Форума женщин Севера руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт при участии председателя Совета Евразийского женского форума Галины Кареловой подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества и укрепления сотрудничества в регионах Арктической зоны, а также масштабирования всероссийского проекта по поддержке жён военнослужащих «Звезда Севера» на территории Ненецкого автономного округа в 2027 году.

В первый день проведения II Форума женщин Севера в торжественной церемонии подписания соглашения приняла участие председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, которая отметила, что проект по поддержке жен военнослужащих «Звезда Севера» уже давно вышел за пределы закрытых военных образований и территорий Северного флота, распространившись на все флотские регионы. Благодаря соглашению он будет действовать и на других арктических территориях.

«Мы сегодня присутствуем на подписании соглашения о развитии замечательного проекта – «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Речь идёт о поддержке женщин, чьи мужья служат Родине. То, что проект охватит новые арктические территории, говорит о востребованности и силе этой инициативы: она объединяет, даёт знания, открывает новые возможности, помогает каждой участнице почувствовать, что она не одна. Уверена, что в Ненецком автономном округе проект найдёт такой же живой отклик, как и в других регионах, и станет ещё одним шагом к укреплению социальной поддержки семей военнослужащих по всей стране», – сказала Галина Карелова.

Соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества предусматривает организацию образовательных мероприятий, лекций и мастер-классов для женщин Ненецкого автономного округа. Они присоединятся к сообществу участников «звёздных» конференций, которые проходят в Мурманской, Калининградской и Архангельской областях, Севастополе и на Камчатке.

«Как и другие мероприятия всероссийского социального проекта «Звезда Севера», который проходит в Мурманской области с 2020 года, конференция в новом регионе получит собственное название. Благодаря администрации Ненецкого автономного округа и Совету Евразийского женского форума, а также нашему опыту по организации таких событий, женщины ещё одного арктического региона получат новые знания от лучших всероссийских экспертов и местных спикеров, которые всегда принимают участие в проекте», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт поблагодарила инициаторов проекта за новую возможность для женщин региона участвовать в уникальной образовательной программе, разработанной для женщин флотских городов России.

«Арктика – это территория особых условий и особой ответственности, и поддержка женщин здесь имеет важное значение. Проект «Звезда Севера» идеально отвечает этим задачам: он сочетает образование, наставничество и создание устойчивых связей между арктическими регионами. Мы благодарны за партнёрство и сделаем всё, чтобы конференция в НАО прошла на высоком уровне и принесла реальную пользу нашим женщинам», – отметила Ирина Гехт.

На форуме состоялась отдельная тематическая сессия «На Севере — жить!», посвящённая инициативам, которые делают Север привлекательным местом для жизни, творчества и профессионального роста. На площадке жёны военнослужащих поделились опытом своих социальных проектов и инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570359/#&gid=1&pid=3