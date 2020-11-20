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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 17:30

На II Всероссийской конференции «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы» представлен опыт Мурманской области по вопросам благополучия семей с детьми

На II Всероссийской онлайн-конференции «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы» представлен опыт Мурманской области в сфере социальной поддержки граждан. Первый заместитель регионального Министерства труда и социального развития Светлана Виденеева выступила с докладом на секции «Благополучие семей с детьми».

«Одной из важных составляющих плана основных мероприятий, проводимых в Мурманской области в рамках Десятилетия детства, является повышение благосостояния заполярных семей с детьми. Документ включает 19 различных мероприятий», - отметила в своем выступлении Светлана Виденеева.

Для улучшения демографической ситуации и финансовой поддержки семей при рождении детей правительство Мурманской области «усилило» федеральные льготы новыми инициативами. Так, молодые женщины, родившие первенца до 26 лет, получают ежемесячное пособие в размере 14 тысяч рублей. До конца 2026 года продлено право на получение регионального материнского капитала. Денежные средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, оплату медицинских услуг и другие направления. Кроме того, по инициативе губернатора Андрей Чибиса с 1 января 2020 года многодетным семьям Заполярья предоставлено право получения единовременной целевой выплаты взамен земельного участка. 146 семей уже получили региональную выплату в размере 340 тысяч рублей.

Как рассказала Светлана Виденеева, в 2020 году в период пандемии коронавируса были приняты отдельные меры социальной поддержки родителей, потерявших работу. За счет бюджетных средств, в том числе выделяемых из резервного фонда правительства области, к пособию безработным гражданам дополнительно выплачивалось 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет. Такие доплаты получили более 7,7 тысячи человек.

С нового учебного года в общеобразовательных школах области для учеников 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание. Для семей в трудной жизненной ситуации бесплатно предоставляются путевки на отдых детей. Помимо этого в регионе реализуется программа по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и неработающих женщин.

Для повышения престижа материнства многодетные матери Севера награждаются региональным почётным знаком «Материнская слава». Женщины имеют право получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей и ежегодную выплату в размере 1 тысячи рублей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития,  в  конференции приняли участие члены Координационного совета при правительстве Российской Федерации по проведению Десятилетия детства, сенаторы, представители Общественной палаты РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ, эксперты. По итогам мероприятия планируется издать электронный сборник, который будет размещён на информационном портале «Десятилетие детства».

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