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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 16:30

На II Женском Арктическом форуме в Архангельске представили образовательную конференцию «Беломорская Звезда»

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Евгения Чибис приняла участие в мероприятиях II Женского Арктического форума в Архангельске. В рамках мероприятия Евгения Чибис представила образовательную конференцию «Беломорская Звезда».

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис поблагодарила организаторов за приглашение и возможность поделиться опытом Мурманской области по работе с женскими сообществами. Так, во время сессии «Женское предпринимательство и семейный бизнес» и на пленарной дискуссии «Сила женщины – сила Победы» на площадке «СВОя Арктика» Евгения Чибис рассказала об эффектах, достигнутых благодаря реализации проекта «Звезда Севера» на территориях присутствия Военно-морского флота РФ в разных регионах нашей страны.

«Север – это мужчина, а Арктика – это женщина. Мы в своих социальных проектах это подчёркиваем. Мы хотим показывать женское лицо Арктики и те возможности, которые она открывает. Меняются профессии, есть множество вариантов для самореализации женщин в Арктической зоне, для молодёжи. И очень важно использовать это во благо себя, своей семьи и страны. Благодарю организаторов Женского Арктического форума за то, что в АЗРФ действует площадка, где женщины могут делиться практиками и находить единомышленников», – отметила Евгения Чибис.

Кроме того, Евгения Чибис рассказала о новой конференции для женщин под названием «Беломорская Звезда», которая станет продолжением проекта «Звезда Севера» в Архангельской области. Образовательный проект пройдёт 18 октября в Северодвинске и соберёт на своей площадке до тысячи участниц. Напомним, в марте губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Международном арктическом форуме в Мурманске «Арктика – территория диалога» подписал соглашение о распространении проекта «Звезда Севера» в Поморье.

«Путь жены военнослужащего – следовать за своим мужем при переводе на другое место службы. И мы рады, что, переезжая в новый регион, наши женщины, могут найти своё сообщество на всех флотах, поддержку и общение. Это огромная психологическая поддержка и помощь в укреплении семьи. Инициатор конференции в Северодвинске, Виктория Поплутина, сама прошла этот путь, переехав из нашего региона в Северодвинск, и теперь загорелась желанием провести такую же конференцию здесь. Конференция входит в число мероприятий Евразийского женского форума, который поддерживает Совет Федерации и входит в число мероприятий Евразийского женского форума», – отметила идейный вдохновитель проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Конференция «Беломорская звезда» пройдёт по инициативе жён военнослужащих Беломорской военно-морской базы Северного флота, прошедших обучение в Мастерской управления «Сенеж» по образовательной программе «Женщина-лидер. Флотские города». В Центре культуры и общественных мероприятий приглашённые и местные спикеры проведут свои лучшие лекции по актуальным темам для женщин и их семей в сфере психологии, воспитании детей, карьерного роста, развития бизнес-мышления, красоты и здоровья.

«В Северодвинске активное местное женское сообщество, которое интересуется «Звездой». В октябре нас ждёт большой женский праздник, в дружеской обстановке девушки смогут найти себе подруг, получить новые знания от ведущих экспертов, вдохновиться на собственные проекты», – сказала инициатор конференции «Беломорская Звезда» в Северодвинске Виктория Поплутина.

Информация о конференции будет публиковаться в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Беломорская Звезда».

Как отмечает Единый волонтёрский центр Мурманской области, II Женский Арктический форум уже второй раз становится важной дискуссионной площадкой и местом для налаживания межрегионального сотрудничества.

На протяжении двух дней, 3 и 4 июня 2025 года, участники форума обсуждали роль женщины в изменениях, происходящих в Арктике, и той помощи, которую они вносят во все сферы жизни общества, в том числе помогая семьям военнослужащих во время проведения специальной военной операции, раскрытию женского потенциала на северных территориях. В форуме принимают участие представители Торгово-промышленной палаты России, Министерства труда и социальной защиты РФ, депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ, представители муниципальных образований северных регионов, научного сообщества и предприниматели.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547914/#&gid=1&pid=2

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