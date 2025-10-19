В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
На III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» обсуждали вопросы партнёрства и роли малого предпринимательства и социальной ответственности организаций

В рамках региональных дней форума «Малая родина — сила России», организованных ВАРМСУ, в Ставропольском крае прошла серия дискуссий и практических мероприятий, посвящённых развитию муниципалитетов. От Мурманской области на площадке форума участвует председатель Совета депутатов города Апатиты Светлана Кательникова.

«Темы, представленные на региональных днях — партнёрство, поддержка предпринимательства, социальная ответственность — для нас особенно важны. В Апатитах работает около шести тысяч предпринимателей, они создают рабочие места и участвуют в социальных проектах. Обмен опытом на подобных площадках помогает увидеть, какие решения реально работают, и адаптировать лучшие практики для региона», — рассказала Светлана Кательникова.

В ходе форума представители власти и бизнеса обсуждают ценность партнёрства, роль малого предпринимательства и социальную ответственность организаций. По словам организаторов, акцент в регионе был сделан на определение точек роста и внедрение новых практик управления.

Как отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, «муниципалитет будущего — это экосистема, ориентированная на человека», и региональные дни направлены на повышение эффективности системы местного самоуправления на местах.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что такие форумы помогают «выстраивать вектор развития муниципалитетов страны» через совместную работу государства, бизнеса и общества.

Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который пройдет в апреле 2026 года.

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/555410/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
