На имущество бывшего чиновника, обвиняемого в коммерческом подкупе стоимостью более 18 миллионов рублей, наложен арест

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело в отношении одного из руководителей НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере. Мужчина признает вину в части получения незаконного денежного вознаграждения, но не согласен с инкриминируемым особо крупным размером подкупа, превышающим 1 млн рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, после возбуждения уголовного дела обвиняемый осуществил действия, направленные на отчуждение части имущества, переоформив его на близких ему лиц. Несмотря на попытку скрыть собственность от органов следствия, по ходатайству следователя судом принято решение о наложении ареста на недвижимое имущества обвиняемого, расположенное на территории Мурманска и Кольского района, автомобиль и денежные средства, общей стоимостью более 7 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, находящееся в Чешской Республике, стоимостью более 11 миллионов рублей. Данная мера процессуального принуждения принята для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратиной суммы подкупа. Расследование уголовного дела продолжается.